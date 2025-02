WTA Dubai: Rybakina, Badosa siegen vor dem Regen

Elena Rybakina und Paula Badosa haben beim WTA-Tour-1000-Turnier schnelle Siege gefeiert. Das war auch nötig. Denn dann kam der große Regen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 15:03 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat es am Dienstag eilig gehabt

It never rains in Southern California … und auch nicht in Dubai. Sollte man denken. Am Dienstag aber wurde der Spielbetrieb beim WTA-Tour-1000-Turnier so richtig aufgehalten. Im Fall von Jasmine Paolini zu einem ganz speziellen Zeitpunkt: Die Italienerin führt gegen Eva Lys nämlich mit 6:2, 6:5 und 40:30. Einen Matchball hatte Paolini vor der Unterbrechung bereits vergeben, auf den nächsten musste sie stundenlang warten.

Eiliger hatten es da Elena Rybakina und Paula Badosa. Rybakina gewann gegen Moyuka Uchijama sicher mit 6:3 und 6:2, Badosa hatte es gegen Elise Mertens beim 6:2 und 6.1 sogar noch einfacher.

Sabalenka und Gauff müssen warten

Richtig spannend wurde es beim Treffen zwischen Linda Noskova und Diana Shnaider. Da gewann die Tschechin am Ende mit 7:6 (8), 4:6 und 6:3. Und das, obwohl Shnaider im dritten Satz schon mit einem Break geführt hatte.

Später am Tag sollen auch noch Aryna Sabalenka und Coco Gauff in das Turniergeschehen eingreifen. Wenn das Wetter es zulässt …

Hier das Einzel-Tableau in Dubai