WTA Dubai: Sabalenka und Swiatek meistern Auftakt – Gauff schon raus

Iga Swiatek und Aryna Sabalenka stehen beide im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai. Die beiden topgesetzten Spielerinnen gewannen jeweils in zwei Sätzen. Drittgesetzte Coco Gauff musste erneut ein Erst-Runden-Aus hinnehmen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 21:45 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka gewinnt ihr Auftaktmatch in Dubai

Swiatek hatte mit Erst-Runden-Gegnerin Victoria Azarenka kein Pardon. Zu Null gewann die Polin den ersten Satz, im zweiten Satz gab Swiatek gegen die ehemalige Nummer eins der Welt nur zwei Spiele ab. Mit einem stabilen ersten Aufschlag und 59 gewonnenen Punkten steht die aktuelle Zweitgesetzte im Achtelfinale des 1000er-Events in Dubai. In Runde drei wartet Dajana Jastremska auf die Polin. Jastremska hatte zuvor die Winners-Open-Siegerin Anastasija Potapova besiegt.

Etwas enger fiel es hingegen zwischen Sabalenka und Veronika Kudermetova aus. In Doha war die Nummer eins der Welt bei ihrem ersten Match des 1000-Events ausgeschieden – das sollte nicht noch einmal passieren.

Den ersten Satz sicherte sich die Topgesetzte mit 6:3. Im zweiten Durchgang brachten beide Spielerinnen bis zum 3:3 ihre Aufschlagspiele durch, bis die Belarussin den ersten von fünf Breakbällen des zweiten Satzes verwandelte und mit 4:3 in Führung ging. Ein Re-Break ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Die Topgesetzte antwortete mit einem erneuten Break und beendete das Sechzehntelfinale mit 6:4 im zweiten Satz.

Zweites WTA-1000-Turnier – zweites verlorenes Auftaktmatch für Gauff

Eine erneute Enttäuschung musste die junge Gauff hinnehmen. Nachdem die Nummer drei der Welt bereits in Doha ihr erstes Match verloren hatte, scheiterte die US-Amerikanerin auch beim WTA-1000-Event in Dubai an ihrer Auftaktgegnerin. McCartney Kessler besiegte die 20-jährige Gauff in zwei engen Sätzen mit 6:4 und 7:5.

Für Raducanu ist bereits der Traum in Dubai ebenfalls geplatzt. Nach einem anfänglichen Traum-Start- und Sieg gegen Maria Sakkari verlor die Britin 6:7 (6) und 4:6 gegen Muchova. Zu Beginn des Matches brach Raducanu in Tränen aus und versteckte sich hinter dem Schiedsrichterstuhl – was genau geschehen war, ist noch unklar.