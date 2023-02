WTA Dubai: Swiatek schlägt Gauff erneut und steht im Finale

Iga Swiatek hat souverän das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai erreicht. Die Polin besiegte Cori Gauff mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 16:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images What else is new? Iga Swaitek hat mal wieder Cori Gauff besiegt

Sechstes Match, sechster Sieg von Iga Swiatek gegen Cori Gauff: Die Weltranglisten-Erste setzte sich im ersten Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai gegen die US-Amerikanerin mit 6:4 und 6:2 durch. Im Endspiel geht es nun nun entweder gegen Jessica Pegula oder Barbora Krejcikova.

Mit Blick auf die beiden ersten Auftritte von Swiatek in Dubai, bei denen sie gegen leylah Fernandez mit 6:1 und 6:1 und gegen Liudmila Samsonova mit 6:1 und 6:0 gewonnen hatte, sind die sechs Spielgewinnen von Gauff schon fast als Erfolg zu werten.

Nun könnte es also zur Wiederauflage des Endspiels vom vergangenen Samstag in Doha kommen, das Swiatek gegen Pegula mit 6:3 und 6:0 für sich entscheiden konnte. Gegen Barbora Krejcikova hat Iga Swiatek im vergangenen Herbst in Bratislava ein fantastisches Finale verloren.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai