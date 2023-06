WTA Eastbourne: Coco Gauff nach Sieg über Doppel-Partnerin im Halbfinale

Coco Gauff ist mit einem glatten Erfolg über Doppel-Partnerin Jessica Pegula in das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Eastbourne eingezogen. Dort geht es wieder gegen eine Landsfrau: Madison Keys.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2023, 18:28 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Coco Gauff steht in Eastbourne im Halbfinale

Vielleicht klappt es ja doch noch mit einem großen Erfolg für Coco Gauff vor Beginn von Wimbledon 2023: Die US-Amerikanerin schlug ihre Doppel-Partnerin Jessica Pegula im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Eastbourne mit 6:3 und 6:3. In der Vorschlussrunde bekommt es Gauff wieder mit einer Landsfrau zu tun: Denn Madison Keys gab sich beim 6:4 und 6:1 gegen Petra Martic kein Blöße.

Die immer noch erst 19-jährige Gauff hatte das Jahr mit dem Turniersieg in Auckland gut begonnen, danach blieben die überzeugenden Ergebnisse jedoch zumeist aus. Vergangene Woche verlor die Teenagerin in Berlin in Runde zwei glatt gegen die Russin Ekaterina Alexandrova. In Eastbourne ist Gauff an Nummer fünf gesetzt. Und steht im Doppel an der Seite von Pegula ebenfalls im Halbfinale.

Pech hatte die Nummer zwei des Turniers, Caroline Garcia: Die Französin musste beim Stand von 2:6 und 1:2 gegen Daria Kasatkina aufgeben. Kasatkina spielt im Halbfinale entweder gegen Jelena Ostapenko oder Camila Giorgi.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne