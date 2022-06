WTA Eastbourne: Jabeur verletzt, Serenas Comeback unterbrochen

Die kurze Wimbledon-Vorbereitung ist für Rückkehrerin Serena Williams bereits beendet. Nach zwei Siegen im Doppel an der Seite von Ons Jabeur gab das Duo beim Rasenturnier in Eastbourne wegen einer Knieverletzung der Tunesierin vor dem Halbfinale am Donnerstag auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2022, 14:20 Uhr

© GEPA Pictures Ons Jabeur musste in Eastbourne auch im Doppel zurückziehen

US-Superstar Williams (40) tritt nach einem Jahr Pause ab Montag mit einer Wildcard beim Grand-Slam-Höhepunkt in Wimbledon an. Im englischen Seebad Eastbourne hatte sie mit der Weltranglistendritten Jabeur im Doppel ihr Comeback gegeben.

Schon nach dem Sieg am Mittwoch hatte sich Williams zufrieden gezeigt. "Ich fühle mich gut. So gut, wie man sich nach so einer langen Pause fühlen kann", sagte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin. Die "Matchpraxis" sei "genau das" gewesen, "was ich gebraucht habe. Darum bin ich hierhin gekommen. Mehr konnte ich nicht verlangen", sagte Williams.