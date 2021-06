WTA Eastbourne: Jelena Ostapenko holt vierten Karriere-Titel

Jelena Ostapenko hat das WTA-Tour-500-Turnier in Eastbourne gewonnen. Die Lettin besiegte Anett Kontaveit mit 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2021, 15:34 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko mit der Trophäe in Eastbourne

Immer mal wieder ein Highlight, das Jelena Ostapenko zu setzen weiß. So in der aktuellen Woche in Eastbourne, aus der die French-Open-Siegerin von 2017 etwas überraschend als Titeöträgerin hervorging. Ostapenko, mit einer Wildcard ins Turnier gekommen, gewann das Endspiel gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 6:3 und 6:3 und holte sich damit ihr viertes Championat auf der WTA-Tour. Das bislang letzte hatte es 2019 in Luxemburg gegeben.

Ostapenko war ungesetzt in das WTA-Tour-500-Turnier gegangen. Die 24-Jährige hatte auf dem Weg ins Endspiel von Runde eins an mit Anastasia Pavlyuchenkova, Ons Jabeur, Daria Kasatkina und Elena Rybakina durchwegs prominente Gegnerinnen aus dem Weg zu räumen.

