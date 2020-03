WTA: Elina Svitolina beendet in Monterrey Titel-Durststrecke

Elina Svitolina hat ihren ersten WTA-Titel seit dem Triumph bei den Tour Championships im Oktober 2018 in Singapur gewonnen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 13:36 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina hat in Monterrey zugeschlagen

Die 25-Jährige setzte sich im Endspiel des Hartplatzturniers im mexikanischen Monterrey nach genau drei Stunden Spielzeit 7:5, 4:6, 6:4 gegen die Tschechin Marie Bouzkova durch. Für die an Nummer eins gesetzte Svitolina war es der insgesamt 14. Titelgewinn.

"Marie hat großartig gekämpft, und ich glaube, es war ein hochklassiges Match", erklärte die Siegerin nach dem Marathon. "Wir haben beide gut gespielt, wir haben gekämpft, es hat keine einfachen Spielgewinne gegeben. Und die Leute haben uns angetrieben, unser Bestes zu geben. Die Unterstützung durch die mexikanischen Zuschauer war fantastisch."

Svitolina macht zwei Plätze gut

Das Jahr 2020 hatte für Svitolina nicht gut begonnen. Bei den Australian Open scheiterte die 25-Jährige in Runde drei an Garbine Muguruza, zuletzt in Dubai (gegen Amanda Anisimova) und in Doha (gegen Jennifer Brady) kam das Aus jeweils schon im Auftaktmatch. Mit dem Erfolg in Mexiko verbesserte sich Svitolina in der WTA-Weltrangliste allerdings wieder um zwei Plätze, liegt aktuell auf Position fünf.

Einzige deutsche Starterin im Hauptfeld von Monterrey war Tatjana Maria, die im Achtelfinale der Britin Johanna Konta unterlag. Konta scheiterte im Halbfinale an Bouzkova. Rückkehrerin Kim Clijsters wiederum war in Runde eins an Konta gescheitert.