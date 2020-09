WTA: Elina Svitolina holt Titel in Strasbourg

Elina Svitolina hat das WTA-Turnier in Strasbourg gewonnen. Die Ukrainerin besiegte im Endspiel Elena Rybakina aus Kasachstan mit 6:4, 1:6 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2020, 16:39 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina fährt mit einem Turniersieg im Rücken nach Paris

Für Svitolina war es bereits der 15. Titelgewinn ihrer Karriere, sie fährt nun als eine der hoffnungsvollen Außenseiterinnen auf den Sieg bei den French Open nach Paris. Svitolina beginnt in Roland Garros gegen die Russin Victoria Gracheva. Aber auch Rybakina, die zu Beginn des Jahres stark gespielt hatte, sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Die Kasachin ist in Paris an Position 14 gesetzt, startet gegen Sorana Cirstea aus Rumänien.

Svitolina war in Strasbourg als Nummer zwei ins Turnier gegangen, hinter Kiki Bertens, die schon bei ihrem ersten Auftritt gegen Jelena Ostapenko im dritten Satz aufgeben musste.