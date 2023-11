WTA: Emma Raducanu fühlt sich mental so fit wie noch nie

Die US-Open-Siegerin von 2021, Emma Raducanu, ist nach ihren verletzungsbedingten Operationen im Frühjahr wieder auf dem Weg nach oben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 08:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Emma Raducanu fühlt sich mental für die kommenden Aufgaben gerüstet

Die bereits vor über zwei Jahren als absolutes Wunderkind titulierte britische Nachwuchshoffnung Emma Raducanu hat wahrlich keine leichte Zeit hinter sich. Die im WTA-Ranking mittlerweile auf Position 284 abgerutschte 20-Jährige stolperte nach ihrem sensationellen US-Open-Titel 2021 in eine hartnäckige Formkrise, bis dann im Frühjahr dieses Jahres insgesamt drei operative Eingriffe nötig waren - sowohl am Knöchel als auch an beiden Handgelenken.

Die letzte Partie auf der WTA-Tour gab die in Toronto geborene Raducanu beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart zum besten, dort unteröag sie zum Auftakt der Lettin Jelena Ostapenko klar mit 2:6, 1:6. Doch die langwierige und nervenaufreibende Rehabilitationsphase der jungen Britin dürfte langsam aber sicher dem Ende entgegengehen.

Noch kein genauer Comeback-Termin geplant

Besonders wachsen konnte die Grand-Slam-Championesse in dieser schwierigen Zeit laut eigener Aussage im mentalen Bereich, wie sie auf Amazon Prime Video ihrer Landsfrau Laura Robson erzählte: "Der Prozess war sehr langsam und eintönig und manchmal war es wirklich schwer, sich nicht zu langweilen und das langfristige Ziel im Auge zu behalten. [..] Ich habe aber das Gefühl, dass ich jetzt mental besser in der Lage bin, Wettkämpfe zu bestreiten, als ich es jemals zuvor oder seit den US Open war."

"Ich wieß, dass es schwierig werden wird, wenn man fast ein ganzes Jahr lang keine Wettkämpfe bestritten hat. Ich werde sicher ein paar Turniere brauchen, um mich wieder einzugewöhnen und auf Touren zu kommen", Einen genauen Comeback-Zeitpunkt gäbe es zwar nicht, aber sie hoffe, dass sie in der nächsten Saison wieder auf dem Platz stehen könne.