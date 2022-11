WTA: Emma Raducanu holt sich Inspiration bei Harry Kane

Den Kapitän der Tottenham Hotspur, Harry Kane, und Emma Raducanu verbindet eine Freundschaft, von der vor allem die US-Open-Siegerin von 2021 profitiert.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.11.2022, 16:51 Uhr

© Getty Images Man kennt sich, man versteht sich: Emma Raducanu und Harry Kane

Harry Kane hat am Wochenende mal wieder für Tottenham Hotspur getroffen, what else is new? Ebenfalls fast keine Erwähnung wert, dass das Tor des großen englischen Goalgetters nicht gereicht hat, dass sein Team ein Spitzenspiel in der Premier League gewinnt. Und das, obwohl der Gegner vom Sonntag, der FC Liverpool, in dieser Spielzeit noch nicht richtig in die Spur gekommen ist. Das 1:2 gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp hat aber nicht nur Harry Kane geschmerzt, sondern sicherlich auch Emma Raducanu. Denn die ist bekennende Anhängerin von Tottenham. Und zieht Inspiration aus den Leistungen von Kane.

Wie „The Athletic“ nun berichtet, verbindet die US-Open-Siegerin von 2021 aber auch ein enges privates Band mit dem Topstürmer der Three Lions. Harry Kane hat es auf seinem Weg an die Spitze nicht einfach gehabt. Anders eigentlich als Emma Raducanu, die vor eineinhalb Jahren in Wimbledon auf der Tennis-Bühne erschienen ist. Und wenige Wochen später in Flushing Meadows zum großen Coup ausgeholt hat.

Dass sie seitdem unter ständiger Beobachtung der britischen Öffentlichkeit steht, damit muss ein junger Mensch wie Raducanu erst umzugehen lernen. Harry Kane weiß andererseits über diese Umstände bestens Bescheid. Und hat sich dem Vernehmen nach mit Emma Raducanu auch mehrmals ausgetauscht.

Raducanu schätzt Kanes Professionalität

Kane sei einer ihrer Lieblings-Fußballer, wird Raducanu zitiert. „Weil er ist der Kapitän von England und so ein großes Vorbild, dem man folgen kann. Er ist super professionell und macht sich über jedes noch so kleine Detail Gedanken. Ich glaube ganz sicher, dass ich davon lernen kann.“

Während für den Fußballer das Jahres-Highlight mit den Fußball-Weltmeisterschaften in Katar aber erst bevorsteht, hat Emma Raducanu ihre Wettkampf-Bemühungen für dieses Jahr eingestellt. Eine Verletzung am Handgelenk verhindert, dass Raducanu in dieser Woche in Glasgow bei den Finalspielen des Billie Jean King Cup die Farben Großbritanniens vertreten kann.

Start in die Saison bei einem Schaukampf

Der Fokus liegt schon jetzt auf der kommenden Saison, die für Emma Raducanu mit einem Schaukampf in Dubai beginnt. Dann wird Harry Kane sein Tore-Konto wohl weiter aufgestockt haben. Und vielleicht auch endlich den ersten großen Titel gewonnen haben. Was nicht nur Emma Raducanu freuen würde. Sondern die gesamte englische Nation.