WTA: Emma Raducanu lächelt auch nach drei Operationen in Folge

Die US-Open-Championesse von 2021, Emma Raducanu, musste sich insgesamt drei operativen Eingriffen innerhalb zweier Wochen unterziehen. Das Lächeln hat die Britin dennoch nicht verlernt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 07:13 Uhr

© Getty Images Hoffentlich sehen wir Emma Raducanu bald wieder auf der WTA-Tour

Emma Raducanu zählt gerade einmal 20 Lenze und doch hat die Britin in ihrer naturgemäß erst kurzen Profikarriere schon so ziemlich alles erlebt, was Frust und Spaß macht. Zu Zweitem gehört selbstredend der Sieg bei den US Open 2021, als Raducanu, aus der Vorausscheidung kommend, als erste Qualifikantin überhaupt ein Grand-Slam-Turnier für sich entscheiden konnte.

In den letzten Wochen und Monaten dürfte jedoch der bereits erwähnte Frust bei der jungen Dame aus Großbritannien das vorherrschende Empfinden sein. Während die Werbeeinnahmen Raducanus weiterhin aller Ehren wert sein dürften, hapert es bei den sportlichen Erfolgen eigentlich seit dem ersten Tag nach ihrem großen Triumph in New York. Mittlerweile weist auch die Weltrangliste die in Toronto geborene Rechtshänderin nicht mehr in den Top 100 aus.

Trotz Pech ein Lächeln für die Kamera

Und nun auch noch eine monatelange Pause, aufgrund gleich mehrerer Verletzungen und Operationen. Nach dem linken Handgelenk, das Anfang Mai operiert wurde, mussten nun auch am rechten Handgelenk sowie am linken Knöchel Eingriffe vorgenommen werden. Wann genau es wieder auf die Tour zurück geht, bleibt noch offen.

Wie es die Wimbledon-Viertelfinalistin bei all dem Pech noch in die Kamera zu lächeln, ist uns schleierhaft. Auf Instagram freute sie sich jedenfalls mit den Aussagen: "3/3. Alles glänzend". Nun seien der jungen Dame die Daumen gedrückt, dass demnächst auch wieder ein Siegerpokal in ihren Händen glänzt.