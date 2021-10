WTA: Favoriten-Finale in Siebenbürgen, Tauson im Endspiel von Courmayeur

Beim WTA-Tour-250-Event in Cluj-Napoca stehen mit Simona Halep und Anett Kontaveit die beiden topgesetzten Damen im Endspiel. In den italienischen Alpen matchen sich Clara Tauson und Donna Vekic um den Turniersieg.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 20:30 Uhr

© Getty Images Simona Halep könnte beim WTA-Tour-Turnier in Siebenbürgen ihren dritten Titel in der Heimat holen.

Lokalmatadorin Simona Halep steht ebenso wie Anett Kontaveit im Finale des Hallen-Hartplatz-Events im rumänischen Cluj-Napoca. Während die Estin die Schwedin Rebecca Peterson mit 6:3, 6:2 aus dem Wettbewerb nahm, eliminierte die ehemalige Nummer eins der Damenwelt die sechstgesetzte Ukrainerin Marta Kostyuk ganz klar mit 6:1, 6:0. Kostyuk hatte im Viertelfinale am Freitag noch die diesjährige US-Open-Siegerin Emma Raducanu mit 6:2, 6:1 düpiert.

Für Halep ist es das erste Endspiel 2021, sie könnte ihr drittes Turnier auf heimischen Boden für sich entscheiden - 2014 und 2016 holte sie die Trophäe beim Sandplatztunier in Bukarest. Kontaveit prolongiert ihren beachtlichen Lauf, die Baltin hat 25 ihrer letzten 27 Partien gewonnen und stand bei ihren letzten sieben Turnierauftritten viermal im Endspiel. Sollte Kontaveit das morgige Endspiel gewinnen, würde sie den letzten verfügbaren Platz für die WTA-Finals in Guadalajara einnehmen. Leicht wird das Unterfangen jedoch nicht, führt Halep in direkten Begegnungen doch klar mit 3:0.

Premiere in den italienischen Alpen

Damen-Spitzentennis wird diese Woche auch im italienischen Courmayeur gespielt. Dort stehen sich im morgigen Finalspiel Donna Vekic und Clara Tauson gegenüber. Während sich die 18-jährige Dänin ihren 4:6,-7:6(8),-6:4-Erfolg über die an drei gesetzte Russin Liudmila Samsonova über 2:27 Stunden hart erarbeiten musste, setzte sich die Kroatin locker-leicht mit 6:2, 6:0 gegen die siebtgereihte Lokalmatadorin Jasmine Paolini durch.

Das Endspiel bei der 250er-Hartplatz-Veranstaltung in den italienischen Alpen ist eine Premiere. Tauson und Vekic sind sich bislang noch nie auf WTA-Tour-Ebene gegenübergestanden. Beide Spielerinnen haben bereits zwei Turniererfolge auf ihrem Konto. Während die Dame aus Kopenhagen beide Titel in diesem Jahr feiern konnte (Lyon, Luxembourg) war die Südslawin 2014 in Kuala Lumpur und 2017 in Nottingham siegreich.

