WTA feiert 50-jähriges Jubiläum

Die WTA-Tour in der Form, wie sie wir heute kennen, gibt es seit 50 Jahren. Dieses historische Ereignis wird mit der Kampagne „Just Starting“ eingeläutet.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 29.12.2022, 08:12 Uhr

© Getty Images Das Logo – das schon auf den Social-Media Kanälen zu sehen ist – wird im nächsten Jahr angepasst

Die Women’s Tennis Association wurde am Vorabend der Wimbledon Championships am 21. Juni 1973 auf einem von Billie Jean King initiierten Treffen gegründet. „Als Sportlerinnen mussten wir eine Zukunft schaffen, die auf Chancengleichheit beruht, und das konnten wir nur tun, wenn wir geschlossen auftraten“ sagt King heute. Ihr Ziel, mehr Gleichberechtigung und Fairness im Frauensport zu etablieren, erreichten sie zum ersten Mal bei den US Open 1973. Ihr Anspruch, dass sowohl Herren als auch Frauen bei Grand-Slam-Turnieren die gleiche Summe an Preisgeld bekommen, war ein elementarer Schritt.

Reichweite heutzutage

Die einst als Spielerinnenvereinigung gegründete Organisation ist heute eine weltweit führende Mitgliedergemeinschaft, die zwischen den Athletinnen und den über 50 Turnieren, die jedes Jahr auf sechs Kontinenten (Tennis auf der Antarktis – das wär’s), vermittelt. Bis zu 2023 sind in der WTA-Weltrangliste Spielerinnen aus 32 Nationen vertreten und die Frauen-Tour kann ein Publikum von mehr als 900 Millionen Menschen sein Eigen nennen.

Ziele der Kampagne

Die Kampagne soll sowohl den Legenden des Sports Tribut zahlen, als auch einen Blick in die Zukunft wagen. Fragen wie „Was kann noch getan werden, um die Sportlandschaft für Frauen auf der ganzen Welt zu verbessern?“ und „Wie können wir uns effektiv für Gleichberechtigung und Inklusion für alle einsetzen?“ werden diskutiert. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde das WTA-Logo angepasst, um die Aufmerksamkeit auf fünf Jahrzehnte Geschichte zu lenken.

Inhalte im Jahr 2023

Es wird z.B. eine Videoserie mit Archivmaterialien und über 150 Interviews mit großen Stars der Tennisbühne und ExpertInnen geben. Im Juni nächsten Jahres werden WTA-Pioniere das Gloucester Hotel, in dem die WTA 1973 gegründet wurde, besuchen und im Voraus der US Open wird zu Ehren der WTA eine Gala abgehalten. Steve Simon, Vorsitzender und CEO der WTA, äußerte sich dazu passend: „Die WTA wurde geboren, um eine neue Geschichte zu schreiben – eine Geschichte, die Frauen im Tennissport und darüber hinaus weiter fördert“.