WTA: Feliciano Lopez kritisiert Turnierplan der Damen scharf

Auch Feliciano Lopez lässt kein gutes Haar an der WTA. Die Spielervereinigung steht aufgrund der Tour-Planung schon seit Wochen in der Kritik.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 12:27 Uhr

© Getty Images Auch Feliciano Lopez ist über die Turnierplanung der WTA mehr als unglücklich.

Wie bereits Mittwoch berichtet, haben auch die Spanierinnen ihr Aufgebot beim Billie Jean King Cup (vormals Fed Cup) gehörig dahinschmelzen sehen. Die beiden Top-Athletinnen von der iberischen Halbinsel Garbine Muguruza und Paula Badosa sagten fix ihre Teilnahme beim Nationen-Wettbewerb ab. Statt Prag stehen für die aktuellen Nummern fünf und 13 des WTA-Rankings allein die WTA-Finals in Guadalajara im Fokus.

„Eine echte Katastrophe“

Selbstverständlich reagierten einige Fans und Medien nicht besonders verständnisvoll auf die unpopuläre Entscheidung der beiden Spitzenathletinnen. Rückendeckung kam aber postwendend von Landsmann Feliciano Lopez: „Ehrlich gesagt, verstehe ich die Entscheidung, die Garbine und Paula getroffen haben, sehr gut. Das Problem sind nicht die beiden, sondern der Turnierplan. Sie können nicht am Donnerstag in Prag spielen und vier Tage später in Mexiko.“

„Der von der WTA festgelegte Tour-Plan ist eine echte Katastrophe“, zeigte sich der ehemals Weltranglisten-12. entrüstet. Lopez ist bei weitem nicht die einzige Person, die die Planung der WTA öffentlich kritisierte. Es bleibt abzuwarten, wie etwa Barbora Krejcikova beim Jahres-Abschlussturnier performen wird. Die French-Open-Siegerin 2021 ist sowohl beim Billie Jean King Cup in Prag als auch bei den WTA-Finals in Mexiko mit von der Partie.