WTA Finals Cancun: Das Einzel-Feld steht - mit zwei Debütantinnen

Mit Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova und Karolina Muchova werden zwei Spielerinnen bei den WTA Finals in Cancun ihr Debüt beim letzten großen Turnier des Jahres geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 18:47 Uhr

© Getty Images Marketa Vondrousova gibt in Cancun ihr Debüt bei den WTA Finals

Maria Sakkari und Jelena Ostapenko haben es also nicht geschafft - wobei vor allem bei Letzterer die Chance auf eine späte Qualifikation für das Saisonfinale der besten acht Spielerinnen auf der WTA-Tour, das vom 29. Oktober bis zum 05. November in Cancun ausgetragen wird, eher gering war. Ostapenko hätte dafür schon das 1000er in Peking gewinnen müssen - davon war die Lettin dann doch recht weit entfernt.

Und so stehen die Teilnehmerinnen also fest - am Start werden alle vier Grand-Slam-Siegerinnen dieses Jahres sein. Eine davon als Debütantin bei den inoffiziellen WTA-Weltmeisterschaften. Aber von vorne ...

Aryna Sabalenka wird an Position eins gesetzt starten. Die Frau aus Belarus hat zu Beginn des Jahres die Australian Open gewonnen und stand zuletzt im Endspiel der US Open, wo sie auch erstmals die Spitze der WTA-Charts übernommen hat. Sabalenka hat neben Melbourne auch noch Adelaide 1 und in Madrid gewonnen.

Iga Swiatek wurde von Sabalenka abgelöst. Die Polin konnte ihren Titel in Rland-Garros verteidigen. Und blieb darüber hinaus noch in Doha, beim Porsche Tennis Grand Prix ind Stuttgart und bei ihrem Heimturnier in Warschau erfolgreich.

Cori Gauff schiebt derzeit einen grandiosen Lauf, hat nacheinander die Events in Washington, Cincinnati und Flushing Meadows gewonnen. Gauff ist gemeinsam mit Jessica Pegula auch im Doppel in Cancun am Start.

Apropos Jessica Pegula: Die gewann beim 1000er in montreal ihren größten Karriere-Titel und spielt eine gewohnt konstante und solide Saison.

Gleiches gilt für Elena Rybakina, die in Indian Wells und Rom gleich zwei Turniere der höchsten Kategorie nach den Majors für sich entscheiden konnte. Und in Peking ebenso wie Gauff und Swiatek ja auch noch im Rennen ist.

Marketa Vondrousova wird in Cancun erstmals an den WTA Finals teilnehmen. Herausragend natürlich der Triumph der Tschechin in Wimbledon.

Karolina Muchova mag 2023 zwar nicht als Titelträgerin angeschrieben haben. Mit dem Run ins Endspiel der French Open hat die 27-Jährige aber den Grundstein für die Qualifikation in Cancun gelegt.

Bleibt noch Ons Jabeur, die zuletzt in Ningbo triumphiert hat. Und wohl noch immer ein wenig der Niederlage gegen Vondrousova im Wimbledon-Endspiel nachtrauert.

Im Doppel dagegen sind noch vier Plätze offen. Und da haben sich Laura Siegemund und Vera Zvonareva mit dem Einzug ins Viertelfinale von Peking im Race auf Position acht geschoben.