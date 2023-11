WTA Finals Cancun: Pegula nach Sieg über Sabalenka erste Halbfinalistin

Jessica Pegula ist bei den WTA Finals in Cancun nicht zu stoppen. Die US-Amerikanerin besiegte nach Elena Rybakina auch Aryna Sabalenka in zwei Sätzen und steht schon im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2023, 06:53 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula hat in Cancun bislang nichts anbrennen lassen

Jessica Pegual scheint eine der wenigen Spielerinnen zu sein, die mit den Bedingungen in Cancun gut zurecht kommen. Anders ist es kaum zu erklären, dass die US-Amerikanerin bei den WTA Finals nach Elena Rybakina nun auch Aryna Sabalenka besiegt hat. Und das sehr überzeugend mit 6:4 und 6:3.

Im zweiten Einzel-Match des Tages setzte sich Rybakina gegen Maria Sakkari mit 6:0, 6:7 (4) und 7:6 (2) duch. Damit kommt es am Donnerstag (Ortszeit) zum Showdown zwischen Rybakina und Sabalenka um den zweiten Platz in der Gruppe A, der gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Vorschlussrunde ist.

Siegemund sorgt für Überraschung

Jessica Pegula jedenfalls kann in die letzte Gruppenbegegnung gegen Maria Sakkari ohne Druck gehen. Nach ihrem schwachen Abschneiden im vergangenen Jahr in Fort Worth, wo sie alle drei Matches verlor, etwas überraschend. "Ich fühle mich in diesem Jahr wohler, gegen die besten Spielerinnen anzutreten, habe mehr Selbtsvertrauen", sagte Pegula nach ihrem Sieg gegen Sabalenka. "Im letzten Jahr, als ich in die Top Fünf gekommen bin, hat mich das ein klein wenig irritiert. Man hat ein paar Gedanken in seinem Kopf: Gehöre ich überhaupt hierher?" 2023 seiht es so aus, als sei Jessica Pegula angekommen.

In Gruppe B kommt es heute zum Schlagerspiel zwischen Coco Gauff und Iga Swiatek, die ihre Auftaktparien jeweils gewinnen konnten.

Für eine kleine Überraschung sorgte Laura Siegemund mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva. Die beiden schlugen das höher eingeschätzte Duo Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova mit 6:3, 6:7 (6) und 10:5.

