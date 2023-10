WTA Finals: Coco Gauff und Iga Swiatek starten mit Siegen

Coco Gauff und Iga Swiatek sind gut in die WTA Finals in Cancun gestartet. Besonders überzeugend agierte dabei die US-Amerikanerin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 07:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff hatte es zum Auftakt in Cancun eilig

Im vergangenen Jahr wollte es für Coco Gauff bei en WTA Finals in Fort Worth mit einem Erfolgserlebnis nicht klappen - 2023 legte die regierende US-Open-Siegerin aber gleich mit einem beeindruckenden Sieg los. Gauff ließ Ons Jabeur nur einen einzigen Spielgewinn, holte sich ihre Auftaktpartie in Gruppe A mit 6:0 und 6:1. Mit demselben Ergebnis hatte in der Nacht zuvor übrigen Aryna Sabalenka in Gruppe B Maria Sakkari besiegt.

Auch der Auftakt in Cancun ging für Gauff gewissermaßen daneben - im Doppel hatte sie schon am Sonntag an der Seite von Jessica Pegula gegen Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe verloren. Im Einzel aber schlug die US-Amerikanerin ebenso zu wie Partnerin Pegula, die sich gegen Elena Rybakina behaupten konnte. Die Partie zwischen Gauff und Jabeur musste mehrmals wegen Regens unterbrochen werden.

Etwas mehr Mühe hatte Iga Swiatek mit Wimbledon-Championesse Marketa Vondrousova. Swiatek setzte sich dennoch mit 7:6 (3) und 6:0 durch und fixierte damit eine Begegnung mit Gauff als zweites Gruppenspiel. Die Polin, die das Jahr noch an Position eins der WTA-Charts abschließen kann, lag im ersten Durchgang mit 2:5 zurück, gab danach aber nur noch ein Spiel ab.

Laura Siegemund und Vera Zvonareva steigen übrigens erst heute in den Wettbewerb ein. Es geht gegen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova.

Hier das Tableau in Cancun