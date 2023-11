WTA Finals: Iga Swiatek und Coco Gauff stehen im Halbfinale

Iga Swiatek und Coco Gauff sind am Freitag (Ortszeit) ins Halbfinale der WTA Finals in Cancun eingezogen. In der Vorschlussrunde wartet nun ein besonderes Match auf die mexikanischen Tennisfans.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 08:29 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek gewann auch ihr drittes Gruppenspiel

Iga Swiatek präsentiert sich bei den WTA Finals weiterhin in bestechender Form. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Polen gewann in Cancun auch ihr drittes Gruppenmatch und blieb dabei erneut ohne Satzverlust. Die Weltranglistenzweite ließ der Tunesierin Ons Jabeur am Freitag (Ortszeit) beim 6:1 und 6:2-Erfolg keine Chance.

Im Halbfinale trifft Swiatek nun auf Aryna Sabalenka, die sich durch einen knappen Erfolg über Elena Rybakina für die Vorschlussrunde qualifiziert hatte. Sollte Sabalenka das Duell gegen Swiatek gewinnen, würde sie das Jahr als Weltranglistenerste abschließen. Sollte hingegen die Polin bei den WTA Finals triumphieren, würde ihr diese Ehre zuteil werden.

Gauff trifft auf Doppel-Partnerin Pegula

Das zweite Semifinale in Cancun bestreiten Jessica Pegula und Coco Gauff. Gauff schlug Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova in ihrem dritten Match mit 5:7, 7:6 (4) und 6:3 und qualifizierte sich als Gruppenzweite für die Runde der letzten Vier. Pegula ist bei den diesjährigen WTA Finals im Einzel noch ungeschlagen.

Im Doppel musste Pegula an der Seite von Gauff bislang hingegen zwei Niederlagen hinnehmen. Das dritte Gruppenmatch gegen die Deutsche Laura Siegemund und Vera Zvonareva wurde wegen anhaltender Regenschauer beim Stand von 6:3 und 1:1 für die beiden US-Amerikanerinnen abgebrochen. Mit einem Sieg würden Siegemund/Zvonareva ins Halbfinale einziehen.

