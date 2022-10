WTA Finals: Swiatek in einer Gruppe mit Gauff und Garcia

Iga Swiatek ist bei den WTA Finals in Fort Worth in eine Gruppe mit Cori Gauff, Caroline Garcia und Daria Kasatkina gelost worden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2022, 13:20 Uhr

© Getty Images Diese acht Frauen spielen in Fort Worth untereinander den Titel aus

Iga Swiatek hat nach ihrem Titelgewinn in San Diego ein paar Tage Urlaub gemacht, zu den WTA Finals in Fort Worth ist die Polin gut ausgeruht als klare Favoritin angereist. Was auch nach der Einteilung der Gruppen immer noch stimmt. Mit einer kleinen Einschränkung: Denn Caroline Garcia, die furchtlose Französin, hat Swiatek in dieser Saison schon einmal geärgert, noch dazu bei deren Heimturnier in Warschau. Gegen Cori Gauff und Daria Kasatkina, die mit Swiatek und Garcia die Gruppe "Tracy Austin" bilden, sollte die Branchenprima erfahrungsgemäß keine Probleme haben.

Sie freue sich jedenfalls auch darauf, dass in ihrer Gruppe verschiedene Spielstile angeboten würden. Kasatkina agiert bekanntlich mit viel Spin und nicht ganz so viel Tempo wie etwa Garcia. Und Gauff profitiert in der Regel von ihrer herausragenden Athletik und Defensive.

In der "Nancey Richie" Gruppe ist die Ausgangssituation schon ein wenig spannender: Das geht schon mal bei der unberechenbaren Aryna Sabalenka los, die allerdings nach ihrer Platzierung in den WTA-Charts als Außenseiterin startet. Angeführt wird die Gruppe von Ons Jabeur, die in diesem Jahr sowohl in Wimbledon (gegen Elena Rybakina) wie auch bei den US Open (gegen Swiatek) gescheitert war. Jessica Pegula kommt mit dem Schwung des Turniersiegs von Guadalajara nach Fort Worth, Maria Sakkari hat als Finalistin ebendort ebenfalls viel Selbtsvertrauen mitgebracht.

Pegula und Gauff schieben ja auch Doppel-Schichten, sind im Paarlauf mit den Favoritinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova in eine Gruppe gelost worden.