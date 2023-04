WTA: Garbine Muguruza verlängert ihre Pause

Garbine Muguruza wird erst im Sommer zurück auf die WTA-Tour kommen. Wenn überhaupt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.04.2023, 16:25 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza wird auf der Tour länger fehlen

Traditionell verzichten Tennisspielerinnen ja nur auf Tour-Events, wenn sie, unerfreulich, verletzt oder, sehr erfreulich, in Erwartung eines Kindes sind. Soweit man von Garbine Muguruza weiß, ist weder das eine noch das andere der Fall. Die Spanierin, 2016 Siegerin in Roland Garros, ein Jahr darauf Triumphatorin in Wimbledon, hat sich einfach eine Pause genommen, weil ihr der Druck im professionellen Tennis zu groß war.

Und die Absenz scheint Muguruza gut zu tun. „Ich habe Zeit mit der Familie und meinen Freunden verbracht. Und das war richtig gesund und toll“, schrieb die 29-Jährige in den sozialen Medien. „Deshalb werden ich diese Phase bis in den Sommer ausdehnen. Und so werde ich die Sandplatz- und Rasensaison verpassen.“

Zu Beginn des Jahres hatte Muguruza in einem Interview erklärt, dass sie sich im vergangenen Jahr zu viel Druck gemacht habe. Diesen Fehler wolle sie in der laufenden Saison vermeiden.

Sorgen muss man sich um Garbine Muguruza zumindest in finanzieller Hinsicht nicht machen: So hat sie in ihrer Karriere bislang knapp 25 Millionen US Dollar alleine an Preisgeld eingespielt.