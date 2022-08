WTA Granby: Tatjana Maria scheitert im Viertelfinale

Tatjana Maria ist beim Vorbereitungsturnier auf die US Open im kanadischen Granby im Viertelfinale ausgeschieden. In New York City hat die Deutsche ein Hammerlos erwischt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 21:58 Uhr

Tajana Maria ist in Granby gescheitert

Wenige Tage vor dem Start der US Open ist Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria beim WTA-Turnier im kanadischen Granby im Viertelfinale nach hartem Kampf ausgeschieden. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der Französin Diane Parry mit 4:6, 7:6 (8:6), 6:7 (4:7). Maria war die einzige deutsche Starterin im Feld.

Beim Grand-Slam-Turnier in New York, das am Montag beginnt, bekommt es Maria zum Auftakt mit einer schwierigen Gegnerin zu tun. Die Weltranglisten-92. spielt in der ersten Runde gegen die an Position drei gesetzte Maria Sakkari (27). Die Griechin war im Vorjahr in Flushing Meadows bis ins Halbfinale vorgedrungen.