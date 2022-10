WTA Guadalajara: Jessica Pegula holt größten Karriere-Titel

Jessica Pegula hat mit einer beeindruckenden Vorstellung den Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara gewonnen. Die US-Amerikanerin bezwang im Endspiel Maria Sakkari mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 09:08 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula am Sonntag in Guadalajara

Lediglich 70 Minuten dauerte das Endspiel in Guadalajara an, wo im vergangenen Jahr das Saisonfinale der WTA ausgetragen wurde. Da war es zemlich passend, dass beiden Finalistinnen ihr Ticket für das diesjährige Abschlussevent in Fort Worth schon gebucht hatten. Jessica Pegula schon längst, Maria Sakkari gewann in Guadalajara ein internes Endspiel gegen Veronika Kudermetova. Beim letzten Match des neu in den Kalender gerutschten WTA-Tour-1000-Turniers hatte die Griechin aber keinen Auftrag. Pegula gewann mit 6:3 und 6:2 und sicherte sich damit ihren ersten Titel in der 1000er-Kategorie.

Pegula hält damit bei 41 Matchsiegen im Einzel (im Doppel hat sie sich mit Cori Gauff ebenfalls für Fort Worth qualifiziert) in der laufenden Saison, damit liegt sie hinter Iga Swiatek (62) und Ons Jabeur (46) auf Platz drei. Und sollte als eine der Favoritinnen in die WTA Finals gehen. Wobei natürlich Swiatek ganz oben azusiedeln ist.

Pegula schlägt vier Major-Siegerinnen

Pegula, deren Vater die Buffalo Bills (NFL) und Bufallo Sabres (NHL) besitzt, widmete den Sieg in Guadalajara ihrer Mutter, die das Match zuhause vor dem Fernseher verfolgt habe. Der Weg zum Titel führte über Pegulas bekannte Stärken, wie sie nach dem Sieg selbst feststellte: Sie habe keine dummen Fehler gemacht, gute Entscheidungen getroffen, sich an verschiedene Spielsituationen angepasst. Das reichte gegen Sakkari, die früher am Sonntag noch ihr Halbfinale gegen Marie Bouzkova zu Ende hatte spielen müssen.

Bemerkenswert: Auf ihrem Weg zum Championat besiegte Jessica Pegula vier Frauen, die bereits mindestens ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben: Victoria Azarenka, Elena Rybakina, Sloane Stephens und Bianca Andreescu.