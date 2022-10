WTA Guadalajara: Zum Warten gezwungen - Bienen verzögerten Matchbeginn

Bereits am Beginn dieser Woche mussten sich beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara zwei Damenprofis in Geduld üben - Grund dafür war ein riesiges Bienennest am Centre Court.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 17:05 Uhr

© (c) Twitter Ein Bienennest am Schiedsrichterstuhl verzögerte in Guadalajara den Spielbeginn

Oft denkt man, dass man als langjähriger und interessierter Beobachter des Tennissports eigentlich schon alles gesehen haben müsste, was das Racketspiel so hergibt. Eine Verzögerung eines Matches aufgrund eines Bienennestes am Centre Court ist dann aber doch etwas ganz Neues.

So geschehen beim aktuell ausgetragenen WTA-Tour-1000-Turnier im mexikanischen Guadalajara. Beim Erstrunden-Duell zwischen der Tschechin Petra Kvitova und der US-Amerikanerin Bernarda Pera wurde am Schiedsrichterstuhl ein durchaus groß geratenes Nest der gelb-schwarz gestreiften Honigproduzenten entdeckt.

Erst nachdem ein Imker die Bienen-Behausung fachgerecht entfernte war der Weg für die beiden Protagonistinnen frei das Spielfeld gefahrenlos zu betreten. Kvitova siegte im Übrigen in zwei Sätzen 6:3, 7:5, verlor danach im Achtelfinale gegen die Kanadierin Bianca Andreescu 6:3, 2:6 und 0:6.

Hier das Einzel-Tableau aus Guadalajara.