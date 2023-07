tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Premierensieg für Noha Akugue

Wildcard-Starterin Noma Noha Akugue bezwingt bei den European Open in Hamburg die Brasilianerin Laura Pigossi in zwei Sätzen und kann bei ihrem ersten Start im Hauptfeld eines WTA-Turniers gleich den ersten Sieg einfahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 15:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Noma Noka Akugue feierte in Hamburg ihren ersten Hauptfeld-Sieg auf der WTA-Tour.

Mit einer Wildcard für das Hauptfeld beim Heimturnier wurde die Hamburgerin Noma Noha Akugue von Turnierdirektorin Sandra Reichel bedacht und die 19-jährige konnte das Vertrauen bei ihrem ersten Start im Hauptfeld eines WTA-Turniers mehr als bestätigen.

Gegen Laura Pigossi aus Brasilien startete die Linkshänderin mit einer schnellen 2:0-Führung, musste aber zwischenzeitlich den 5:5-Ausgleich hinnehmen. Nach einem langen Aufschlagspiel ging Noha Akugue wieder in Führung und konnte ihrer 28-jährigen Gegnerin das Service zum Satzgewinn abnehmen.

Auch in Durchgang zwei spielte die Bundeligaspielerin des Clubs an der Alster weiterhin mutig und ließ sich im letzten Spiel auch von zwei in Reihe vergebenen Matchbällen nicht mehr von der Erfolgsspur abbringen und fixierte mit ihrer dritten Möglichkeit den 7:5, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden Spielzeit.

Im Achtelfinale wartet auf die Teenagerin die Siegerin der Begegnung Donna Vekic, die beim WTA-Turnier der Kategorie 250 topgesetzt ist und gestern mit Kroatien den Hopman Cup gewinnen konnte, gegen Storm Hunter aus Australien.

Siegemund mit erfolgreichem Auftakt in Warschau

Ebenfalls einen erfolgreichen Start konnte Laura Siegemund beim ATP 250-Turnier in Warschau verbuchen. Die 35-jährige aus Metzingen schaffte nach 1:35 Stunden Spielzeit durch ein 6:4, 6:1 gegen die Polin Maja Chwalinska den Einzug ins Achtelfinale, wo sie auf die Siegerin des chinesischen Duells Zhu Lin gegen Wang Xiyu treffen wird.

