WTA Hamburg: Sensationsfrau Elena-Gabriela Ruse krönt Woche mit Finalerfolg über Andrea Petkovic

Elena-Gabriela Ruse hat das WTA-250-Event sensationell für sich entschieden. Die rumänische Qualifikantin besiegte die Lokalmatadorin Andrea Petkovic mit 7:6 (6) und 6:4.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.07.2021, 18:40 Uhr

Elena-Gabriela Ruse krönte in Hamburg ihre sensationelle Woche mit dem Titelgewinn

Andrea Petkovic hat bei den Hamburg European Open ihren ersten Turniersieg seit sechs Jahren verpasst. Die Turnierbotschafterin unterlag im Endspiel Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien mit 6:7 (6:8) und 4:6. Die 23-Jährige feierte den ersten WTA-Titel ihrer Tenniskarriere.

"Normalerweise würde ich nach einem solchen Turnier jetzt nach Hause fahren. Aber nun habt ihr mich beim Herrenturnier in Hamburg als Botschafterin auch noch an der Backe", sagte Petkovic nach ihrer Niederlage. Nach 132 Minuten verwandelte die Nummer 198 der Weltrangliste gleich ihren ersten Matchball zum Sieg. Fassungslos schlug Ruse die Hände vor ihr Gesicht und schien ihren Erfolg nicht nicht einmal begreifen zu können, als die Verliererin sie beglückwünschend in den Arm nahm.

Umstrittene Entscheidung im Tiebreak

Knackpunkt der Partie war der letzte Ballwechsel im ersten Satz. Der Schiedsrichter sprach im Tiebreak Ruse den letzten Punkt zu und überstimmte dabei den Linienrichter. Petkovic war mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden und meldete sich wutentbrannt zu einem Toilettengang.

Auch eine schnelle 3:0-Führung im zweiten Satz brachte keine Sicherheit in die Aktionen von Petkovic. Obwohl Ruse ihr siebtes Spiel binnen sieben Tagen bestreiten musste, wirkte sie in der Schlussphase frischer. "Ich habe mich hier eine ganze Woche lang unglaublich wohlgefühlt", sagte Ruse.