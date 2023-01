WTA Hobart: Tatjana Maria und Laura Siegemund erreichen Achtelfinale

Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Laura Siegemund (Metzingen) sind erfolgreich in das WTA-Turnier im australischen Hobart gestartet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.01.2023, 16:33 Uhr

Tatjana Maria

Wimbledon-Halbfinalistin Maria bezwang Talia Gibson (Australien) souverän mit 6:3, 6:2 und trifft nach ihrem ersten Erfolg des neuen Jahres im Achtelfinale auf Anhelina Kalinina (Ukraine/Nr. 5).

Siegemund hatte bei der Vorbereitung auf die Australian Open gegen Tereza Martincova mehr Mühe, bezwang die Tschechin am Ende aber mit 5:7, 6:1, 6:2. Nächste Gegnerin der 34-Jährigen ist Bernarda Pera oder Madison Brengle (beide USA). Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne beginnt am 16. Januar.

