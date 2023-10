WTA Hong Kong: Fernandez zieht ins Finale gegen Siniakova ein

Mit einem Zweisatzsieg im Halbfinale des WTA-250-Turniers in Hong Kong gegen Anna Blinkova erreichte die Kanadierin Leylah Fernandez ihr erstes Endspiel seit eineinhalb Jahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 11:42 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez strebt im Finale von Hong Kong ihren dritten WTA-Titel an.

Mit ausgeglichener Bilanz im direkten Vergleich mit je einem Sieg für beide Spielerinnen ging es für Leylah Fernandez in die heutige Halbfinal-Partie gegen Anna Blinkova beim WTA-Turnier in Hong Kong.

Die Kanadierin konnte ihrer Gegnerin im vierten Spiel den Aufschlag abnehmen und beendete den ersten Durchgang mit einem weiteren Break. Auch im zweiten Satz startete die Weltranglisten-60. mit einer schnellen 3:0-Führung, musste aber in der Folge den 5:5-Ausgleich hinnehmen. Nach glatt durchgebrachtem Aufschlagspiel überließ die ehemalige Nr. 13 im WTA-Ranking der Nr. 5 des Turniers bei deren Service keinen Punkt und siegte nach 78 Minuten mit 6:2, 7:5.

Im Finale trifft die ehemalige US Open-Finalistin auf Katerina Siniakova, die sich gegen die an Nr. 6 gesetzte Italienerin Martina Trevisan nach 92 Minuten mit 6:4, 6:2 durchsetzen konnte. Nach zwei aufeinanderfolgenden Titeln in Monterrey 2021 und 2022 strebt die 21-jährige Fernandez im Endspiel von Hong Kong ihren dritten WTA-Triumph im Einzel an.

