WTA Hong Kong: Fernandez triumphiert im Finale gegen Siniakova

In einer spannenden und dramatischen Begegnung besiegte Leylah Fernandez im Finale des WTA-250-Turniers in Hong Kong Katerina Siniakova in drei hartumkämpften Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.10.2023, 15:55 Uhr

© Getty Images In einem dramatischen Finale sicherte sich Leylah Fernandez ihren dritten WTA-Titel.

Vor der Begegnung waren sich die ungesetzten Leylah Fernandez und Katerina Siniakova auf der Tour einmal gegenübergestanden. Bei den French Open im letzten Jahr siegte die Kanadierin glatt in zwei Sätzen.

Den besseren Start in die Partie erwischte Katerina Siniakova, die im dritten Spiel ihrer Gegnerin den Aufschlag abnehmen konnte. Die Tschechin wirkte in ihrem Spiel sicherer und fixierte mit einem weiteren Break den Gewinn des ersten Durchgangs.

Zu Beginn des zweiten Akts drehte sich das Momentum. Mit druckvollen Schlägen konnte Fernandez schnell auf 4:0 davonziehen. Zudem musste sich Siniakova, die sich im Laufe des Matches schon am linken Oberschenkel bandagieren ließ, beim Seitenwechsel in einem Medical-Timeout behandeln lassen. Dennoch steckte die 27-jährige nicht auf und konnte noch einmal auf 4:5 verkürzen. Mit eigenem Aufschlag schaffte die 21-jährige Fernandez schließlich doch noch den Satzausgleich.

Dramatische Szenen im ersten Spiel des 3. Satzes. Fernandez spielte eine Vorhand gegen die Laufrichtung der aufrückenden Siniakova, die beim Reagieren stürzte und sich oberhalb des rechten Oberschenkels an die Leistengegend griff und schmerzverzerrt am Boden liegen blieb. Nach erneuter Behandlung in einem Medical-Timeout konnte sie jedoch mit nun auch bandagiertem rechten Oberschenkel wieder weiterspielen. Trotz sichtlicher Beeinträchtigung kämpfte sich die Weltranglisten-85. nach Break-Rückstand wieder auf 3:3 zurück, musste aber nach großem Kampf letztlich ihrer Gegnerin zum 3:6, 6:4, 6:4-Erfolg gratulieren.

Für die ehemalige US Open-Finalistin ist der Triumph in Hong Kong der insgesamt dritte WTA-Titel im Einzel nach den beiden aufeinanderfolgen Titeln in Monterrey 2021 und 2022. Im Live-Ranking erscheint die aktuelle Weltranglisten-60. nun auf Position 43.

