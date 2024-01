WTA Hua Hin: Tatjana Maria nimmt Auftakthürde

Tatjana Maria hat ihre Auftakthürde bei WTA-Turnier im thailändischen Hua Hin erfolgreich genommen. Gegen die Niederländerin Arianne Hartono siegte Maria 6:3, 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2024, 09:58 Uhr

Gegen die 156 der Weltrangliste benötigte die deutsche Nummer eins 72 Minuten Spielzeit. Lediglich im ersten Satz hatte die 36-Jährige ein paar Probleme zu lösen, gab einmal ihren Aufschlag ab.

Mit zunehmender Spielzeit stieg dann die Überlegenheit der routinierten Tourspielerin und der Einzug in das Achtelfinale des WTA-250er-Events gesichert.

In der zweiten Runde wartet die US-Amerikanerin Katie Volynets, die Tamara Zidansek in zwei Sätzen besiegte. Auch gegen die 125 des WTA-Rankings wird Tatjana Maria, in dieser Woche auf Platz 44 geführt, als Favoritin ins Match starten.

Hier das Einzel-Tableau aus Hua Hin