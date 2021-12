WTA: Iga Swiatek trennt sich von ihrem Coach

Iga Swiatek hat sich von ihrem langjährigen Coach getrennt. Das gab die Polin auf Twitter bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.12.2021, 15:35 Uhr

© Getty Images Piotr Sierzputowski - nunmehr Ex-Coach von Iga Swiatek

Auch gute Dinge kommen irgendwann an ihr Ende. Und die Zusammenarbeit zwischen Iga Swiatek und Coach Piotr Sierzputowski war zweifellos eine sehr erfolgreiche Angelegenheit. Denn zum einen holte Swiatek im Herbst 2020 auf unglaubliche Art und Weise den Titel bei den French Open, in der gerade abgelaufenen Saison legte die Polin ordentlich nach, qualifizierte sich erstmals für die WTA Finals.

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, so Swiatek auf Twitter. Aber manchmal sei es im Leben wichtig, etwas zu verändern. In der englischen Version spricht Swiatek ihren nunmehrigen Ex-Trainer direkt an - es bleibt zu hoffen, dass Sierzputowski von der Trennung nicht mit dem nämlichen Tweet erfahren hat.

Swiatek ist nicht die einzige Spitzenspielerin, die sich in Sachen Coach neu aufgestellt hat. Simona Halep hatte schon vor ein paar Monaten ihre Zusammenarbeit mit Darren Cahill beendet, US-Open-Siegerin Emma Raducanu mit Thorben Beltz einen erfahrenen Übungsleiter geholt.