WTA: In der Ablehnung vereint - Swiatek und Co. gegen mehr Pflichtturniere

Neben vielen anderen Problemen bei den WTA Finals in Cancun stößt den Spielerinnen auch die erhöhte Anzahl der Pflichtturniere auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 08:43 Uhr

© Getty Images Für die Fans nimmt sich Iga Swiatek immer gerne und viel Zeit

Eigentlich werkeln die Spielerinnen auf der WTA-Tour ja als Ich AGs. Die ganz besonderen Umstände bei den Finals in Cancun scheinen aber eine ungewohnte Solidarität unter den Topstars zu bewirken. Selbst Iga Swiatek, sonst eher zurückhaltend mit potenziell brisanten Wortmeldungen, hat in Mexiko Themen gefunden, die sie in der Öffentlichkeit diskutieren möchte. Und die nicht unmittelbar mit dem Saisonabschluss zu tun haben.

„Ich bin jetzt seit vier Jahren auf der Tour“, hob die Polin also nach ihrem Erfolg gegen Coco Gauff an. „Aber das ist jetzt die erste Gelegenheit, bei der die Top-Spielerinnen und auch jene etwas weiter hinten vereint sind. Weil wir sind nicht happy mit einigen Dingen und wir wollen den Kalender für kommendes Jahr ändern.“

Swiatek kritisiert zweiwöchige 1000er

Aktueller Streitpunkt: Die Anzahl jener Turniere, die die besten Spielerinnen bestreiten müssen. „Ich bin 22 Jahre alt und habe zwei der intensivsten Spielzeiten in meinem Leben hinter mir. Und ich spüre jetzt schon, dass es richtig hart werden wird so weiterzumachen, wenn die WTA die Anzahl der Pflichtturniere erhöht. Die meisten der 1000er werden in den kommenden Jahren zweiwöchige Events sein, was auch unsere Zeit zuhause und unsere Freizeit zwischen den Turnieren beeinflusst.“

Es fühle sich für sie (und viele andere Spielerinnen) so an, als wolle man immer mehr und mehr. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Athletinnen kümmere aber niemand.