WTA Indian Wells: Gauff stoppt Yuan, Sakkari ringt Navarro nieder

Beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells setzten sich die favorisierten Coco Gauff und Maria Sakkari in ihren Viertelfinal-Partien durch und werden sich in der Runde der letzten Vier im direkten Duell gegenüberstehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 06:48 Uhr

© Getty Images Nach einer Leistungssteigerung setzte sich Coco Gauff letztlich souverän gegen Yue Yuan durch.

In ihrer Viertelfinal-Begegnung traf Coco Gauff im ersten Match nach ihrem 20. Geburtstag auf die ungesetzte Chinesin Yue Yuan, die erstmals in der Runde der letzten Acht bei einem Masters-Event stand.

Das zu Beginn abgegebene Aufschlagspiel konnte die US-Open-Siegerin umgehend ausmerzen und erspielte sich eine 5:2-Führung. Trotz eines weiteren Aufschlagverlusts brachte Gauff den ersten Satz über die Ziellinie.

Auch im zweiten Durchgang blieb die 25-jährige Yuan weiterhin mutig und holte sich erneut das erste Aufschlagspiel ihrer Gegnerin, das sie zu einer 3:1-Führung bestätigen konnte. Im weiteren Verlauf jedoch übernahm Gauff die Kontrolle und konnte das Ruder herumreißen. Mit fünf Spielgewinnen in Folge fixierte die Weltranglisten-3. durch einen Aufschlag-Winner den 6:4, 6:3-Sieg nach 95 Minuten. Für Yuan, die zu Beginn des Monats ihren ersten WTA-Titel in Austin erringen konnte, bedeutet das Erreichen des Viertelfinals in der kalifornischen Wüste mit Rang 37 im aktuellen Live-Ranking der erstmalige Sprung in die Top 40 der WTA-Weltrangliste.

Sakkari mit Ausdauer

Deutlich mehr zu kämpfen hatte die an Nr. 9 gesetzte „Popcorn-Verkäuferin“ Maria Sakkari gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro, die im Januar in Hobart ihren ersten WTA-Titel einfahren konnte.

Im lange ausgeglichenen ersten Satz, in dem beide Spielerinnen im siebten bzw. achten Game je ihre zweite Break-Chance nutzten, erspielte sich die 22-jährige Navarro beim Stand von 6:5 einen Satzball, den sie konsequent mit einem Vorhand-Longline-Winner verwandeln konnte.

Von Beginn an im zweiten Durchgang nahm Sakkari mit ihrer dominierenden Vorhand das Heft in die Hand. Nach einer schnellen 4:0-Führung hielt die Griechin auch weiter ihre Aufschlagspiele und fixierte mit einem erfolgreichen Lob-Ball den Satzausgleich.

Spannend ging es im Entscheidungs-Akt zu. Nach dem Gewinn der ersten beiden Spiele musste die 28-jährige Sakkari den umgehenden Ausgleich durch die Nr. 23 des Turniers hinnehmen. Beim Stand von 4:4 konnte sie ihrer Gegnerin das Service entscheidend abnehmen und verwertete mit einem Rückhand-Volley ihren zweiten Matchball zum 5:7, 6:2, 6:4-Erfolg nach knapp drei Stunden.

In der Runde der letzten Vier werden sich Sakkari und Gauff im direkten Duell gegenüberstehen. Im zweiten Halbfinale trifft die topgesetzte Polin Iga Swiatek auf die an Position 31 gelistete Marta Kostyuk aus der Ukraine.

