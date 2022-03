WTA Indian Wells: Iga Swiatek und Maria Sakkari spielen um den Titel

Iga Swiatek und Maria Sakkari haben beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells das Endspiel erreicht. Swiatek besiegte Simona Halep, Sakkari gewann gegen Titelverteidigerin Paula Badosa.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 06:22 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek kann ihr zweites 1000er des Jahres holen

Eines steht schon vor dem Finale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells fest: In der Jahreswertung, dem Race zu den WTA Finals, wird es eine neue Führende geben. Denn mit dem 7:6 (4) und 6:4 gegen Simona Halep wird Iga Swiatek an der derzeit noch an der Spitze liegenden Ashleigh Barty vorbeiziehen. Barty, die zu Beginn des Jahres in Melbourne ihren insgesamt dritten Major-Titel geholt hatte, verzichtete auf den Start in Indian Wells.

Swiatek benötigte für ihren Zwei-Satz-Erfolg gegen Halep übrigens eine Minute länger als Maria Sakkari für den Drei-Satz-Sieg gegen Paula Badosa. Die Griechin gewann nach einer Spielzeit von 1:48 Stunden gegen die spanische Titelverteidigerin mit 6:2, 4:6 und 6:1.

Für Sakkari steht nach dem Erfolg in Rabat 2019 der erst zweite Titel ihrer Karriere auf dem Spiel. In dieser Saison hat sie auch schon das Endspiel in St. Petersburg erreicht. Swiatek könnte sich dagegen ihr fünftes Championat holen, das dritte in der 1000er-Kategorie nach Rom 2021 und Doha in dieser Saison.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells