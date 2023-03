WTA Indian Wells: Jule Niemeier verliert, Tatjana Maria siegt

Jule Niemeier hat ihr Auftaktmatch beim WTA-1000-Event von Indian Wells verloren geben müssen. Tatjana Maria hingegen ist siegreich gestartet.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 22:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Jule Niemeier ist in Indian Wells früh gescheitert

Jule Niemeier hat ihren Negativlauf in 2023 auch beim WTA-Turnier in Indian Wells fortgesetzt. Die Wimbledon-Viertelfinalistin verlor ihren Auftakt in Kalifornien 5:7, 4:6 gegen Katerina Siniakova aus Tschechien und hat damit seit Jahresbeginn weiterhin nur zwei Spiele auf der Tour für sich entschieden.

Besser lief es indes für Tatjana Maria. Die Deutsche sicherte sich einen umkämpften Auftaktsatz gegen die Italienerin Jasmine Paolini mit 7:5 und lieferte dann einen Traumstart in Abschnitt zwei ab. Schnell zog die 35-Jährige aus Bad Saulgau mit 3:0 davon - und tansportierte diesen Vorsprung sicher zum Zweisatzerfolg. In Runde zwei trifft die Deutsche auf die Russin Daria Kasatkina.

Hier das Draw von Indian Wells!