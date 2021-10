WTA Indian Wells: Karolina Pliskova und Petra Kvitova - An der Weggabelung angelangt

WTA Finals und Saisonende: Die Wege der beiden tschechischen Spitzenspielerinnen Karolina Pliskova und Petra Kvitova werden sich nach dem WTA-1000-Turnier in Indian Wells vorerst trennen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2021, 08:15 Uhr

© Getty Images Die Wege von Karolina Pliskova und Petra Kvitova werden sich nach dem Event in Indian Wells trennen

Da half selbst der Ortswechsel nach Prag nicht mehr: Sowohl Karolina Pliskova als auch Petra Kvitova werden nicht am 1. November beginnenden Billie Jean King Cup teilnehmen. Mit French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova und der Olympiazweiten Marketa Vondrousova sind die Gastgeberinnen zwar nach wie vor stark aufgestellt, die Abwesenheit der zwei prägenden tschechischen Tennisspielerinnen der vergangenen Jahre dürfte für die heimischen Fans dennoch schwer zu verdauen sein.

Am Rande des WTA-1000-Turniers in Indian Wells erklärten die beiden ihren Verzicht auf den Billie Jean King Cup: Pliskova, die sich unlängst für die WTA Finals in Guadalajara qualifizierte, will sich voll und ganz auf das Jahresabschlussfinale der acht besten Spielerinnen der Saison konzentrieren. Das Event in Mexiko beginnt am 10. November und somit schon vier Tage nach dem Ende des Mannschaftswettbewerbs in Prag. "Der Kalender ist zu voll", kritisierte die Weltranglistendritte.

In eine ähnliche Kerbe - wenn auch nicht ganz so direkt - schlug Kvitova. Die zweifache Wimbledon-Siegerin wird ihre Saison nach dem Turnier in Indian Wells beenden. Sie spüre die Müdigkeit und Erschöpfung nach einer anstrengenden Saison, so die 31-Jährige. Das sei auch der Grund, warum sie auf den Billie Jean King Cup verzichte.

In der kalifornischen Wüste will Kvitova aber noch ein letztes Ausrufezeichen im Jahr 2021 setzen. Zum Auftakt trifft die Weltranglistenelfte auf Arantxa Rus. Zu einem Duell mit ihrer topgesetzten Landsfrau Pliskova könnte es indes erst im Finale kommen - es wäre das vorerst letzte Treffen, bevor sich die Wege der beiden Tschechinnen für eine Zeit lang trennen.

