WTA Indian Wells: Keys kehrt mit Sieg zurück, auch Gauff und Paolini weiter

Während Australian-Open-Siegerin Madison Keys mit einem souveränen Erfolg auf die Tour zurückgekehrt ist, mussten Coco Gauff und Jasmine Paolini für ihren Einzug in die dritte Runde des WTA-1000-Turniers von Indian Wells deutlich härter kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 00:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Madison Keys zeigte eine starke Leistung

Madison Keys ist mit einem Erfolgserlebnis und einer Kampfansage auf die WTA-Tour zurückgekehrt. In ihrem ersten Match seit dem Triumph bei den Australian Open gewann die an Position fünf gesetzte US-Amerikanerin in der zweiten Runde von Indian Wells gegen Anastasia Potapova souverän mit 6:3 und 6:0.

“Es ist immer sehr schwierig, gegen sie zu spielen, weil sie so hart schlagen kann. Ich wusste, dass ich den Ball von ihr fernhalten muss. Ich glaube, das habe ich gut gemacht”, freute sich Keys, die nach dem Turniersieg in Melbourne aufgrund einer Verletzung am Bein pausiert hatte, über ihren 13. Sieg in Folge. In Runde drei bekommt es die 30-Jährige mit Elise Mertens oder Kimberly Birrell zu tun.

Neben Keys durfte mit Coco Gauff eine weitere hochgehandelte Lokalmatadorin über den Einzug in die Runde der letzten 32 jubeln. Die Weltranglistendritte agierte gegen Moyuka Uchijima wie bereits in den vergangenen Wochen alles andere als in Höchstform, gewann letztlich aber knapp mit 6:4, 3:6 und 7:6 (4). Gauff trifft nun auf Maria Sakkari, die gegen Viktoriya Tomova glatt in zwei Sätzen siegte.

Paolini ringt Jovic nieder

Außerdem zog am Samstag Jasmine Paolini in die Runde der letzten 32 ein. Die Italienerin, die 2024 sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon im Finale stand, besiegte die erst 17-jährige US-Amerikanerin Iva Jovic mit 7:6 (3), 1:6 und 6:3. Auch Donna Vekic erreichte durch einen 6:3 und 6:3-Erfolg über Elina Avanesyan die nächste Runde.

Gänzlich makellos verlief der Tag für die gesetzten Spielerinnen allerdings nicht: Beatriz Haddad Maia (2:6 und 1:6 gegen Sonay Kartal), Ekaterina Alexandrova (5:7 und 2:6 gegen Polina Kudermetova) und Magdalena Frech (3:6 und 5:7 gegen Lucia Bronzetti) mussten sich in Runde zwei allesamt geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells