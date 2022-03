WTA Indian Wells: Paula Badosa und Maria Sakkari komplettieren Halbfinale

Paula Badosa und Maria Sakkari lösten beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells die beiden letzten Halbfinaltickets.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.03.2022, 22:34 Uhr

© Getty Images Paula Badosa feierte in Indian Wells ihren zehnten Sieg in Folge

Paula Badosa surft in Indian Wells weiterhin auf der Erfolgswelle: Die Titelverteidigierin aus Spanien zog am Donnerstag mit einem 6:3 und 6:2-Erfolg über Veronika Kudermetova in die Vorschlussrunde ein und feierte im zehnten Hauptfeld-Match beim Wüstenturnier somit ihren zehnten Erfolg.

Badosa nahm ihrer 24-jährigen Kontrahentin im ersten Abschnitt den Aufschlag zum 3:1 ab und transportierte diese Vorsprung anschließend zum Satzgewinn. Im zweiten Durchgang sorgte die Weltranglistensiebente mit zwei frühen Breaks noch rascher für klare Verhältnisse Nach 83 Minuten Spielzeit verwandelte die Ibererin ihren ersten Matchball zum 6:3 und 6:2-Sieg.

Sakkari schlägt Rybakina

Badosa trifft im Halbfinale auf Maria Sakkari. Die Griechin setzte sich im ersten Viertelfinalduell des Tages mit 7:5 und 6:4 gegen Elena Rybakina durch. Sakkari holte im ersten Satz dabei einen 1:4-Rückstand auf.

Bereits am Mittwoch hatten Simona Halep und Iga Swiatek ihre Halbfinaltickets gelöst. Beide Semifinalbegegnungen werden am Freitag über die Bühne gehen, das Finale steigt am Sonntag.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells