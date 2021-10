WTA Indian Wells: Schock-Niederlage für Pliskova, auch Andreescu raus

Mit Karolina Pliskova und Bianca Andreescu sind beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells die Nummer eins und die Titelverteidigerin ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2021, 06:01 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova ist in Indian Wells ausgeschieden

Schwierige Bedingungen am Montag (Ortszeit) in Indian Wells. Und der heftige Wind hat nicht nur die Flugbahn der Bälle im Tennis Paradise beeinträchtig, sondern auch die Turnierfavoritin aus dem Event geweht: Karolina Pliskova verlor nämlich gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia mit 3:6 und 5:7. In Abwesenheit von Ashleigh Barty, die freiwillig auf einen Start beim traditionellen WTA-1000er verzichtet hatte, und Aryna Sabalenka, die Anfang vergangener Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, hatte Pliskova die Liste der gesetzten Spielerinnen angeführt. Haddad Maia war als Lucky Loserin in das Hauptfeld gekommen.



Wie bei den Männern, wo der Sieger von 2019, Dominic Thiem, aufgrund einer Verletzung nicht antreten konnte, wird es auch bei den Frauen keine erfolgreiche Titelverteidigung geben. Bianca Andreescu unterlag nämlich Anett Kontaveit mit 6:7 (5) und 3:6. Enttäuschend auch die Vorstellung von Cori Gauff, die gegen Paula Badosa aus Spanien nach einer Spielzeit von nur 54 Minuten mit 2:6 und 2:6 unterging.

Ihre Anwartschaft auf einen Platz bei den WTA-Finals in Guadalajara hat indes Ons Jabeur untermauert. Die Tunesierin bezwang Danielle Collins sicher mit 6:1 und 6:3. Nächste Gegnerin von Angelique Kerber, die in einem der frühen Matches Daria Kasatkina mit 6:2, 1:6 und 6:4 geschlagen hatte, wird Ajla Tomljanovic sein, die gegen Tamara Zidansek ebenfalls in zwei Sätzen erfolgreich blieb.

