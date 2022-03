WTA Indian Wells: Titelverteidigerin Badosa erreicht Achtelfinale

Titelverteidigerin Paula Badosa ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells in das Achtelfinale eingezogen. Dort trifft die Spanierin nun auf Leylah Fernandez aus Kanada.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 06:27 Uhr

© Getty Images Paula Badosa überzeugt in Indian Wells auch im Jahr 2022

Nicht nur bei den Männern hat sich in Indian Wells das Tableau schon bemerkenswert früh gelichtet. Nein, auch in der unteren Hälfte des Rasters bei den Frauen sind im Achtelfinale nur noch zwei einstellig gesetzte Spielerinnen vertreten. Da wäre zunächst Maria Sakkari, die Nummer sechs, die gegen Petra Kvitova mit 6:3 und 6:0 panierte. Sakkari spielt in der vierten Runde gegen Daria Saville.

Die papierformgemäße Favoritin auf einen Finalplatz ist nach dem Ausscheiden von Anett Kontaveit gegen Marketa Vondrousova aber Paula Badosa, in Indian Wells auf Platz fünf gereiht. Badosa, die im Herbst vergangenen Jahres einigermaßen überraschend im Tennis Paradise gewonnen hatte, bezwang ihre Landsfrau Sara Sorribes Tormo mit 7:6 (4) und 6:1. Nächste Gegnerin von Badosa wird Leylah Fernandez sein. Die US-Open-Finalistin von 2021 schlug Shelby Rogers in drei Sätzen.

Elena Rybakina bezwang in einem der früheren Matches am Montag Victoria Azarenka mit 6:3 und 6:4. Die Kasachin spielt im Achtelfinale gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.

