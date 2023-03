WTA Indian Wells: Wer kann Swiatek stoppen? Der FILA-Favoritinnen-Check

In Indian Wells geht das zweite WTA-Tour-1000-Turnier der Saison über die Bühne. Als Titelverteidigerin startet Iga Swiatek. Aber die Polin hat zuletzt in Dubai gegen Barbora Krejcikova Federn gelassen. Wir haben den FILA-Favoritinnen-Check für Euch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 11:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Barbora Krejcikova zählt in Indian Wells auf jeden Fall zu den Favoritinnen

Titelverteidigerinnen haben es schwer in Indian Wells. Lediglich Martina Navratilova war es in den Jahren 1990 und 1991 gewonnen, zweimal in Folge die Trophäe im Tennis Paradise in die Höhe zu stemmen. Die Latte liegt also sehr hoch für Iga Swiatek, die wie alle gesetzten Spielerinnen mit einem Freilos startet. Und in Runde drei schon gegen die Siegerin von 2019, Bianca Andreescu drankommen könnte. Swiatek ist noch nicht wieder so dominant wie im Frühjahr 2022, hat in Doha vor ein paar Tagen aber immerhin ihren ersten Turniersieg der Saison gefeiert.

Wer könnte der Polin im Tennis Paradise besonders gefährlich werden?

Da wäre zunächst einmal Barbora Krejcikova, die Swiatek in Dubai im Endspiel keine Chance ließ. damit nicht genug: Es war der zweite Erfolg der Tschechin in Folge gegen die polnische Branchenprima: Schon im Herbst 2022 setzte sich Krejcikova im Finale von Ostrava in einem fantastischen Tennismatch durch. In Indian Wells startet die French-Open-Siegerin von 2021 an Position 16 gesetzt.

Ebenfalls auf der Rechnung sollte man Aryna Sabalenka haben, die Anfang des Jahres in Melbourne ihren ersten Grand-Slam-Sieg geholt hat. Und davor schon in Adelaide erfolgreich war. Sabalenka ist hinter Swiatek an Position zwei gesetzt. Und könnte schon im Achtelfinale auf Barbora Krejcikova treffen.

Erste Kandidatin auf einen Heimsieg ist wohl Jessica Pegula. Die Weltranglisten-Dritte könnte allerdings schon in ihrem ersten Match harte Konkurrenz bekommen: dann nämlich, wenn sich Camila Giorgi in der ersten Runde durchsetzt.

Cori Gauff wartet nach wie vor auf ihren ersten ganz großen Triumph. Gauff wurde in das unterste Viertel gelost, ist eine potenzielle Viertelfinalgegnerin für Krejcikova oder Sabalenka.

Oder wie wäre es mit einer Außenseiterin? Karolina Pliskova etwa zeigt während der vergangenen Wochen wieder aufsteigende Form. Je schneller die Bedingungen, umso mehr ist mit Pliskova vielleicht auch in Indian Wells zu rechnen. Pliskova könnte im Achtelfinale auf maria Sakkari treffen. Die Griechin hat in Indian Wells im vergangenen Jahr das Endspiel erreicht. Und gegen Iga Swiatek verloren.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells