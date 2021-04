WTA Istanbul: Elise Mertens und Sorana Cirstea bestreiten Finale

Elise Mertens und Sorana Cirstea werden sich im Finale des WTA-250-Turniers in Istanbul gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.04.2021, 22:05 Uhr

© Getty Images Elise Mertens steht in Istanbul im Finale

Während in Stuttgart beim Porsche Tennis Grand Prix in dieser Woche eines der stärksten WTA-Events des gesamten Jahres über die Bühne geht, wird parallel zum 500er-Event in Baden-Württemberg auch im türkischen Istanbul gespielt. Ganz so exquisit wie in Stuttgart ist das Teilnehmerfeld am Bosporus zwar nicht, dennoch kann sich die Finalbegegnung durchaus sehen lassen.

Denn mit Elise Mertens und Sorana Cirstea werden sich am Sonntag zwei Damen um den Titel duellieren, die nicht nur Tennis-Insidern bekannt sind. Die topgesetzte Belgierin rangiert derzeit auf Platz 17 der Weltrangliste, ihre rumänische Finalgegnerin liegt aktuell zwar nur auf Position 67, erreichte aber bei jedem Grand-Slam-Turnier schon einmal das Achtelfinale und stand 2013 zwischenzeitlich auf Platz 21 der WTA-Charts.

In Istanbul erinnerte die 31-Jährige mitunter an alte Zeiten, erreichte sie doch ohne Satzverlust das Finale des Sandplatzturniers. In der Vorschlussrunde schlug Cirstea die erst 18-jährige Marta Kostyuk mit 6:4 und 6:4. Sogar noch souveräner zog Mertens in das Endspiel ein: Sie ließ Veronika Kudermetova beim 6:1 und 6:4-Erfolg keine Chance.

Das Einzel-Tableau in Istanbul