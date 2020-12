WTA: Kenin, Svitolina und Pliskova legen in Abu Dhabi los

Prominentes Teilnehmerfeld beim Auftakt-Turnier der WTA für das Jahr 2021: In Abu Dhabi werden Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin, Elina Svitolina oder auch Karolina Pliskova erwartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2020, 12:47 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin wird gleich zu Jahresbeginn viel Konkurrenz bekommen

Das geht ja richtig gut los auf der WTA-Tour in der Saison 2021: Beim kurzfristig in das Programm genommenen Event in Abu Dhabi werden sich gleich einige der besten Spielerinnen der abgelaufenen Saison zeigen. Allen voran Sofia Kenin, die nicht nur bei den Australian Open reüssierte, sondern auch in Roland Garros ins Finale kam. Kenins Endspielgegnerin von Melbourne, Garbine Muguruza, wird in Abu Dhabi ebenfalls aufschlagen.

Dazu kommen weitere prominente Spielerinnen: Elina Svitolina etwa, die 2020 hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, ebenso wie Karolina Pliskova, die wohl mit ihrem neuen Coach Sascha Bajin anreisen wird. Auch Belinda Bencic, die nach der Corona-Pause nur ein einziges Match bestreiten konnte (und dieses in Rom gegen Danka Kovinic glatt verlor) wird versuchen in Abu Dhabi ab dem 5. Januar einen guten Saisonstart hinzulegen. Cori Gauff wird ebenfalls in den Vereingten Arabischen Emiraten aufschlagen.

Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass mit diesem neuen Event vielen Spielerinnen die Möglichkeit geboten wird, früh Spielpraxis, Punkte und Preisgeld zu sammeln. Das Hauptfeld-Tableau ist auf 64 Teilnehmerinnen ausgelegt, dazu kommen 32 in der Qualifikation. Ab dem 10. Januar beginnt in Dubai auch für die Frauen die Qualifikation für die Australian Open, gefolgt von einer zweiwöchigen Spielpause. In dieser Zeit müssen alle nach Australien Einreisenden in Quarantäne.