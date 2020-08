WTA Lexington: Finale! Teichmann schlägt die Williams-Bezwingerin

Die Schweizerin Jil Teichmann hat überraschend das Finale beim WTA-Turnier in Lexington/Kentucky erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2020, 21:33 Uhr

© Getty Images Jil Teichmann

Teichmann schlug Shelby Rogers mit 6:3, 6:2 und steht damit in ihrem dritten WTA-Finale - dem ersten auf Hartplatz. Rogers hatte am Freitag mit einem Sieg über Serena Williams überrascht.

Die 23-jährige Teichmann knüpft damit an ihre Form aus der "Vor-Corona-Zeit" an. Sie hatte 2019 erstmals die Top 100 geknackt, unter anderem dank ihrer Finalsiege in Prag und Palermo, und es bis auf Rang 54 geschafft. Aktuell ist sie auf Platz 63 notiert. In Lexington hatte sie im Turnierverlauf Yulia Putintseva und CiCi Bellis geschlagen, sie hat bislang noch keinen Satz abgegeben.

Gegnerin im Endspiel ist Jennifer Brady. Die US-Amerikanerin war zwar nominell als Nummer 49 als Favoritin ins ihr Spiel gegen Cori Gauff (WTA-Nr. 53) gegangen, ihr 6:2, 6:4-Sieg kam dennoch etwas überraschend.

Brady wartet noch auf ihren ersten Titel auf der WTA-Tour. Und muss gegen Teichmann ein Novum schaffen: Denn die Schweizerin hat in WTA-Endspielen bislang eine makellose Bilanz (2:0). Im direkten Vergleich der beiden steht es 1:1.

Das Finale stellt eine ziemliche Überraschungspaarung dar. Vor dem Aus der topgesetzten Serena Williams (WTA-Nr. 9) hatten sich bereits Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 11), Johanne Konta (WTA-Nr. 14) und Ex-US-Open-Siegerin Sloane Stephens (WTA-Nr. 37) verabschiedet.