WTA Linz: Friedsam scheitert im Viertelfinale

Anna-Lena Friedsam hat das Halbfinale des Tennis-Turniers von Linz verpasst und muss weiter auf den ersten WTA-Einzeltitel ihrer Karriere warten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 18:54 Uhr

© GEPA Pictures Anna-Lena Friedsam hat ein gutes Turnier gespielt

Anna-Lena Friedsam hat am Freitag frühzeitig die Chance vergeben, sich als zweite Deutsche nach Angelique Kerber (2013) in die Siegerinnenliste des Upper Austria Ladies Linz einzutragen. Friedsam verlor nach einem überzeugenden ersten Satz gegen Anastasia Potapova mit 6:2, 4:6,1:6 – der Traum von Halbfinale und Finale war damit ausgeträumt.

Für die Runde der letzten Vier qualifiziert hat sich am Freitag Marketa Vondrousova, weil ihre ungarische Gegnerin Dalma Galfi beim Stand von 4:1 für die Tschechin wegen einer Verletzung im rechten Oberschenkel aufgeben musste. Im Halbfinale kommt es am Samstag zum Duell zwischen Vondrousova, der Olympischen Silbermedaillengewinnerin von Tokio 2021, und Potapova. „Es ist mein erstes Halbfinale in diesem Jahr, und ich habe mit diesem Sieg erstmals in meiner Karriere den Einzug in die Top40 geschafft – ich bin sprachlos vor Freude", sagte die 21-jährige Potapova im On-Court-Interview mit Turnierbotschfterin Barbara Schett. .



Bei der 32. Auflage des Upper Austria Ladies Linz gibt es auf alle Fälle eine neue Siegerin, wie ein Blick in die Annalen des Linzer Damentennis-Klassikers zeigt. 31 Turniere mit Siegerinnen aus zwölf Ländern! Am erfolgreichsten beim Linzer WTA-Turnier waren bisher die Spielerinnen aus den USA und Tschechien mit jeweils fünf Erfolgen. Fünf Spielerinnen nahmen gleich zwei Mal die Trophäe mit nach Hause: Ana Ivanovic (Serbien), Lindsey Davenport (USA), Jana Novotna (Tschechien), Sabine Appelmans (Belgien) und Manuela Maleeva (Schweiz).