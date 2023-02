WTA Linz: Jule Niemeier - Frust am späten Abend

Jule Niemeier ist im Achtelfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Linz an Anastasia Potapova gescheitert. Dabei hatte die Deutsche schon alle Trümpfe in der Hand.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2023, 08:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Jule Niemeier ist in Linz ausgeschieden

Breaks waren nicht allzu viel wert an diesem Mittwochabend in Linz, das ist schon wahr. So gingen im zweiten Satz des Matches zwischen Jule Niemeier und Anastasia Potapova die ersten sechs Spiele im zweiten Satz an die Rückschlägerin. Dennoch: Nachdem Niemeier im dritten Akt mit 2:1 in Führung gegangen war, schien das Momentum ganz auf der Seite des Schützlings von Christopher Kas zu sein. Potapova, in Linz an Position acht gesetzt, schaffte indes umgehend das Re-Break, nahm Niemeier deren Aufschlag zum 5:3 ab und servierte nach 2:44 Stunden Spielzeit dann sogar einigermaßen sicher aus.

Was für das Team Niemeier schade ist. Denn wie so oft hat die 23-Jährige ein paar Gustostückerl gezeigt, die man sonst nur ganz selten auf der WTA-Tour sieht. Ganz oben auf dieser Liste steht etwa der viel zu selten gespielte Return-Stopp, der Jule Niemeier sehr leicht und geschmeidig von der Hand geht. Andererseits gab es aber auch wieder sieben Doppelfehler zu notieren, die der aktuellen Nummer 71 der WTA-Charts das Leben schwer gemacht haben.

Sakkari souverän

Und so nimmt Niemeier aus Linz wie schon aus der Vorwoche in Lyon ein Achtelfinale mit. Dort war sie Camila Osorio in zwei knappen Sätzen unterlegen, diesmal eben Potapova in drei. Was insofern schade ist, als dass man bei Jule Niemeier stets den Eindruck hat, als bestimme nur sie darüber, wie ein Match ausgeht. Im Viertelfinale von Linz hätte entweder Anhelina Kalinina oder Anna-Lena Friedsam gewartet.

Dort bereits angekommen ist Turnierfavoritin Maria Sakkari. Die Griechin hatte mit Varvara Gracheva keine Probleme und wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Donna Vekic und Madison Brengle.

Hier das Einzel-Tableau in Linz