WTA Linz: Starkes Feld auf neuem Belag

Gleich vier ehemalige Siegerinnen eines Grand-Slam-Turniers geben sich beim bald anstehenden WTA-Tour-500-Turnier in Linz die Ehre.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 08:37 Uhr

© Getty Images Emma Navarro wird erstmals in Linz aufschlagen

Barbora Krejcikova, die tschechische Wimbledon-Siegerin von 2024, hat genauso ihre Teilnahme zugesagt wie ihre Landsfrau und Vorgängerin als Turniersiegerin in Wimbledon, Marketa Vondrousova, die im Sommer 2023 an der Church Road gewann. Hinzu kommt mit Emma Raducanu eine der populärsten Spielerinnen überhaupt auf der WTA-Tour. Mit der 24-jährigen Britin kehrt ein absoluter Publikumsliebling nach Linz zurück. Raducanu gewann im Sommer 2021 sensationell die US Open. Ihr erstes Turnier nach ihrem größten Karriere-Erfolg war einige Wochen später das Upper Austria Ladies Linz 2021. Damals schied Raducanu allerdings gleich in der ersten Runde aus – jetzt nimmt sie einen neuen Anlauf!

Konkurrentinnen auf dem Weg zu ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour überhaupt sind unter anderem vier ehemalige Linz Siegerinnen. Sowohl Ekaterina Alexandrova (Siegerin 2025), Jelena Ostapenko (Siegerin 2024 und French-Open-Siegerin 2017), die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova (Siegerin 2014) sowie die Neu-Österreicherin Anastasia Potapova, die vor drei Jahren triumphierte, kehren nämlich ins Design Center zurück. Allerdings ist die Konkurrenz so stark besetzt, dass Potapova nach aktueller Lage der Dinge in der Qualifikation an den Start gehen müsste.

Zudem geben mit Alexandra Eala von den Philippinen und Emma Navarro aus den USA zwei echte Newcomerinnen ihr Debüt in Linz. Hinzu kommen die Vorjahresfinalistin Dayana Yastremska (Ukraine), die Halbfinalistin von 2025, Clara Tauson aus Dänemark, Jaqueline Cristian (Rumänien), die bereits 2021 das Finale in der oberösterreichischen Landeshauptstadt erreichte und die ehemalige Top10-Spielerin Daria Kasatkina.



Fokus auf Lokalmatadorinnen

Ganz besonders im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr natürlich die österreichischen Spielerinnen – und das liegt nicht nur an Anastasia Potapova, sondern vor allem auch an Lilli Tagger! Die Siegerin der Juniorinnen-Konkurrenz der French Open aus dem vergangenen Jahr feiert ihre Premiere in Linz und scheint auf ihrem Aufstieg in Richtung Weltspitze nur schwer zu stoppen zu sein. Letzte Woche gewann sie in Indian Wells erstmals ein Match im Hauptfeld eines WTA-1000er-Turniers.

Da auch Julia Grabher und Sinja Kraus ihre Teilnahme zugesagt haben, besteht durch die Vergabe von Wildcards oder ein erfolgreiches Abschneiden in der Qualifikation die Möglichkeit, dass erstmals seit 2008 wieder vier Österreicherinnen im Hauptfeld des größten österreichischen Damentennis-Turniers aufschlagen könnten. Damals waren es Sybille Bammer, Yvonne Meusburger, Melanie Klaffner und Tamira Paszek.