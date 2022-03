WTA Lyon: Dayana Yastremska spendet Preisgeld an die Ukraine

Dayana Yastremska hat beim WTA-250-Event von Lyon das Endspiel gegen Zhang Shuai 6:3, 3:6 und 4:6 verloren geben müssen. Das Preisgeld möchte die Ukrainerin für ihre Heimat spenden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.03.2022, 08:22 Uhr

Dayana Yastremska hat in Lyon das Endspiel verloren

Am Ende wollte es knapp nicht für die Erfüllung des ganz großen Tenniswunders reichen: Dayana Yastremska, vor wenigen Tagen noch aus der Ukraine geflüchtet, spielte in Lyon das wohl emotionalste Turnier ihrer bisherigen Laufbahn - und erreichte beim WTA-250-Event das Finale. In diesem musste sich die Ukrainerin am Sonntag jedoch Zhang Shuai mit 6:3, 3:6 und 4:6 geschlagen geben.

"Es war eine sehr harte Woche für mich. Danke für die Unterstützung", sagte eine zu Tränen gerührte Yastremska während der Siegerehrung. Da gesamte Turnier über habe sie "gekämpft, nicht nur für mich, sondern auch für mein Land", so die Ukrainerin."Wenn mir Ukrainer zuschauen, möchte ich ihnen sagen: Ihr seid so stark."

Yastremaka spendet Preisgeld

Nun möchte die 21-Jährige ihr gewonnenes Preisgeld aus Lyon (14.500 Euro) an eine Stiftung zur Unterstützung der Ukraine spenden. Auch ihre Landsfrau Elina Svitolina hatte zuletzt erklärt, ihr Preisgeld an ihr Land spenden zu wollen.

In ihrer Heimat sei Yastremska von Bomben geweckt worden, hatte die Weltranglisten-140. in Frankreich berichtet. Zunächst habe sie und ihre 15-jährige Schwester in einer Tiefgarage Schutz vor dem russischen Bombenangriff gesucht, ehe sie per Schiff das Land Richtung Rumänien verließen. Ihre Eltern verblieben in der Ukraine.