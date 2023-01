WTA Lyon: Niemeier kämpft sich durch, Muguruza ausgeschieden

Jule Niemeier hat beim WTA-250-Turnier in Lyon einen knappen Auftakterfolg über Olga Danilovic gefeiert. Garbine Muguruza musste sich hingegen früh verabschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 22:18 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier traf zum Auftakt auf Olga Danilovic

Auftakterfolg für Jule Niemeier beim WTA-250-Turnier in Lyon: Die Deutsche setzte sich am Montag gegen Olga Danilovic mit 7:5, 2:6 und 6:3 durch. Im Achtelfinale bekommt sie es etwas überraschend mit Camila Osorio zu tun.

Osora besiegte in Runde eins die an Position drei gesetzte Alize Cornet mit 6:4, 4:6 und 6:1. Mit Garbine Muguruza musste sich zudem eine zweifache Grand-Slam-Siegerin bereits verabschieden. Die Spanierin unterlag Linda Noskova mit 1:6 und 4:6.

Topgesetzte Spielerin in Lyon ist unterdessen die Weltranglistenfünfte Caroline Garcia. Sie bekommt es am Dienstag mit Tereza Martincova zu tun. Sollte sich Garcia durchsetzen, könnte sie im Achtelfinale auf Tamara Korpatsch treffen. Die Deutsche eröffnet ihrerseits am Mittwoch gegen Alison Van Uytvanck. Mit Julia Grabher, die am Dienstag gegen Alycia Parks spielt, ist in Lyon auch eine Österreicherin am Start.

Das Einzel-Tableau in Lyon