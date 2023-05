WTA Madrid: Aryna Sabalenka gegen Maria Sakkari ohne Mühe im Endspiel

Die an zwei gereihte Weißrussin Aryna Sabalenka steht nach einem 6:1,-6:4-Erfolg über Maria Sakkari im Finale des Combined-Events in Madrid.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2023, 18:29 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht bei den Mutua Madrid Open im Endspiel

Aryna Sabalenka fühlt sich auch auf dem Sandplatz von Madrid pudelwohl: Die Weltranglisten-Zweite aus Belarus fertigte im Semifinale der WTA-Tour-1000-Veranstaltung in der spanischen Haupstadt die an neun gesetzte Griechin Maria Sakkari klar mit 6:1, 6:4 ab. Die 24-Jahrige aus Minsk bekommt es im Kampf um den Turniersieg nun entweder mit der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek oder der Russin Veronika Kudermetova zu tun.

Für Sabalenka geht es im am Samstag ausgetragenen Endspiel um den zweiten Turnierefolg in Madrid nach 2021. Bislang konnte die Ostslawin vier Titel auf WTA-Tour-1000-Niveau gewinnen - bei fünf Final-Teilnahmen. 2023 konnte sie bereits ein 500er-Event in Adelaide und die Australian Open für sich entscheiden. Zudem stand die Rechtshänderin heuer in zwei weiteren Finalspielen.

Für Sakkari läuft die aktuelle Saison noch nicht ganz nach Wunsch - vier Halbfinalteilnahmen (Linz, Doha, Indian Wells, Madrid) stehen einigen überraschend frühe Niederlagen gegenüber.

