WTA Madrid: Aryna Sabalenka und Caroline Garcia mit Favoritensiegen

Aryna Sabalenka und Caroline Garcia sind siegreich in das WTA-1000-Event von Madrid gestartet. Die beiden Top-5-Spielerinnen feierten am Donnerstag Zweisatzsiege.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.04.2023, 21:02 Uhr

Aryna Sabalenka hat in Madrid siegreich losgelegt

Aryna Sabalenka hat am Donnerstagabend im letzten Match des Tages losgelegt wie die Feuerwehr: Gleich die ersten neun Punkte (und damit auch das erste Break) der Partie gingen an die Weltranglistenzweite, erst allmählich bekam Kontrahentin Sorana Cirstea einen Fuß in die Tür. Den drohenden Verlust von Abschnitt eins konnte die Rumänin dennoch nicht verhindern: Der erste Satz ging mit 6:4 an die Favoritin.

Und auch in der Folge machte die Australian-Open-Siegerin zum Start ins Jahr wenig Anstalten, den Fuß vom Gas zu nehmen. Zwar gelang Sabalenka kein neuerlich derart fulminanter Start, dennoch erspielte sich die Weltranglistenzweite im zweiten Durchgang Oberwasser. Und transportierte den Breakvorsprung schließlich souverän zum ungefährdeten 6:4 und 6:3-Erfolg.

Ebenfalls in der zweiten Runde steht die an fünf gesetzte Französin Caroline Garcia, die es zum Auftakt in Madrid mit Yulia Putintseva zu tun bekam. Die Weltranglistenfünfte zeigte wie Sabalenka eine konzentrierte Vorstellung und löste mit einem 6:3 und 6:4 ihr Ticket für die Runde der letzten 32.

